In den USA ist der Streit zwischen Präsident Trump und der Führung der Republikaner um eine Erhöhung der Corona-Hilfen für bedürftige Bürger eskaliert.

Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, McConnell, blockierte eine Abstimmung über die von Trump geforderte Anhebung der Corona-Hilfszahlung von 600 auf 2.000 Dollar. Trump kritisierte, sofern die Republikaner keine "Todessehnsucht" hätten, müssten sie die 2.000-Dollar-Zahlungen alsbald ermöglichen. Am 5. Januar finden in Georgia Stichwahlen um zwei Senatssitze statt. Von deren Ausgang hängen die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Senat ab.



Die Direktzahlungen sind Teil eines rund 900 Milliarden Dollar umfassenden Konjunkturpakets, auf das sich Republikaner und Demokraten vor gut einer Woche geeinigt hatten. Trump weigerte sich zunächst, das Gesetzespaket zu unterschreiben und forderte unter anderem die Erhöhung der Direkthilfen. Am Sonntag setzte der Präsident das Paket dann doch noch in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.