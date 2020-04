US-Präsident Trump hat die Fleischverarbeitung als kritische Infrastruktur eingestuft.

Er unterschrieb eine entsprechende Anordnung, die sicherstellen soll, dass die Produktion in den Betrieben weiterläuft. Die Industrie hatte gewarnt, dass in Supermärkten innerhalb weniger Tage das Fleisch im Kühlregal fehlen könnte, weil das Coronavirus einige der größten Verarbeitungsanlagen zur Schließung und andere zu einer langsameren Produktion gezwungen habe.



Nach Gewerkschaftsangaben sind Tausende Mitarbeiter in der Fleischindustrie mit dem Virus infziert. 20 seien gestorben.