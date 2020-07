Dreieinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA wechselt Amtsinhaber Trump seinen Wahlkampfmanager.

Wie Trump per Twitter mitteilte, wird Bill Stepien die Leitung der Kampagne übernehmen. Der bisherige Wahlkampfchef Parscale werde sich weiter um Digitales kümmern.



Der Personalwechsel wird mit den schlechten Umfragewerten für Trump in Verbindung gebracht. Außerdem soll Trump Parscale dafür verantwortlich machen, dass die Wahlkampfkundgebung im Juni in Oklahoma nicht so erfolgreich verlief wie erhofft. In der Halle in Tulsa waren tausende Plätze frei geblieben.