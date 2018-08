Der Rechtsberater des Weißen Hauses, McGahn, wird seinen Posten im Herbst räumen.

Das verkündete US-Präsident Trump per Twitter. Einen Grund nannte er nicht. Wie die "New York Times" in der vergangenen Woche berichtet hatte, arbeitete McGahn umfangreich mit dem Sonderermittler in der Russlandaffäre, Mueller, zusammen. Demnach unterzog sich Trumps Rechtsberater mindestens drei Befragungen. Dabei sei es um die mutmaßliche Behinderung der Ermittlungen durch den US-Präsidenten gegangen. McGahn habe sich unter anderem auf eine Reihe von aktuellen oder früheren Mitarbeitern des Weißen Hauses berufen. Zudem habe er sich zu den mutmaßlichen Versuchen von Trump geäußert, Sonderermittler Mueller zu entlassen und über die Hintergründe der Entlassung des früheren FBI-Chefs Comey gesprochen.