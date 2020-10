US-Präsident Trump und sein demokratischer Herausforderer Biden sind gleichzeitig bei konkurrierenden Fragestunden im Fernsehen aufgetreten.

Biden stellte sich Wählern in Philadelphia, Trump war in Miami. Die eigentlich geplante gemeinsame Debatte zwischen beiden Kandidaten war abgesagt worden, nachdem Trump sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.



Biden warf Trump vor, der Bevölkerung ein schlechtes Beispiel zu geben, wenn er keine Maske trage. Wenn der Präsident keine Maske trage oder sich darüber lustig mache, kämen die Menschen zu dem Schluss, dass es nicht wichtig sei. Mit Masken könne aber ein Lockdown verhindert werden. Trump aber habe sich zu sehr auf den Aktienmarkt fokussiert, während er die Ausbreitung des Coronavirus heruntergespielt habe. Trump dagegen behauptete erneut, die Pandemie sei in den USA fast überwunden.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.