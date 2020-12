Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump haben in Washington erneut gegen das Wahlergebnis demonstriert.

Medienberichten zufolge versammelten sich mehrere tausend Menschen im Zentrum der amerikanischen Hauptstadt. Vor knapp einem Monat hatten ebenfalls Tausende demonstriert. Trump hatte die Wahl am 3. November gegen seinen Herausforderer Biden verloren. Bisher erkennt er seine Niederlage nicht an und spricht von Wahlbetrug. Anwälte des Trump-Lagers haben bislang keine Beweise für massiven Betrug vorgelegt. Fast alle Klagen blieben erfolglos. Biden soll am 20. Januar als Präsident vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.