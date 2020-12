Nach zunehmendem Druck auch aus den eigenen Reihen hat US-Präsident Trump seinen Widerstand gegen ein weiteres Corona-Hilfspaket aufgegeben. In der Nacht setzte er seine Unterschrift unter das Gesetz. Damit wurde auch eine Blockade eines umfassenderen Haushaltsgesetzes abgewendet.

Zuvor hatte er dies tagelang mit der Begründung abgelehnt, einige der Leistungen seien zu niedrig ausgefallen. Zugleich kritisierte er eine Verschwendung von Geldern in anderen Bereichen. In der Folge drohte mindestens 10 Millionen arbeitslosen Amerikanern ein Stopp ihrer Unterstützung. Zuletzt hatten auch Vertreter der Republikaner Trump aufgefordert, das Gesetz zu unterzeichnen. Sie hatten sich zusammen mit den oppositionellen Demokraten unter anderem auf ein erhöhtes Arbeitslosengeld bis März verständigt. Ärmere Bürger sollen zudem eine Einmalzahlung von 600 Dollar erhalten.



Das insgesamt 900 Milliarden US-Dollar umfassende Corona- und Konjunkturpaket war an ein Gesetz für einen Übergangshaushalt gekoppelt, das nun voraussichtlich ebenfalls in Kraft treten kann. Mit der Freigabe auch dieser Mittel wäre unter anderem eine drohende Schließung von Bundesbehörden noch vor dem Jahreswechsel abgewendet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 27.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 27.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 23.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.