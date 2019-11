US-Präsident Trump hat zwei Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet.

Sie waren fast einstimmig vom Kongress verabschiedet worden. China hatte Trump aufgefordert, sein Veto dagegen einzulegen und drohte dabei mit Gegenmaßnahmen. Es handle sich um eine Einmischung in die Angelegenheiten Chinas und Hongkongs und einen ernsthaften Verstoß gegen das Völkerrecht.



Das erste Gesetz sieht unter anderem die Möglichkeit von US-Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen vor. Das zweite verbietet den Export von Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschossen und Elektroschockern an die Hongkonger Polizei.



Trump teilte mit, die Gesetze würden in der Hoffnung verabschiedet, dass die Vertreter Chinas und Hongkongs ihre Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich regelten, um lange anhaltenden Frieden und Wohlstand für alle zu erzielen.