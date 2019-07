US-Präsident Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das 4,6 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern für eine bessere Versorgung der Migranten an der Grenze zu Mexiko bereitstellt.

Trump sagte im Weißen Haus, nun müssten sich Demokraten und Republikaner im Kongress auf ein Gesetz zur Grenzsicherung einigen. Dann könne das Problem an der Grenze ganz gelöst werden.



Nach dem Senat hatte in der vergangenen Woche auch das Repräsentantenhaus das Hilfspaket verabschiedet. Viele Demokraten wollten strengere Richtlinien zum Schutz von Migranten durchsetzen. Trump hatte daraufhin mit seinem Veto gedroht. Die schlechten Zustände in den oft überfüllten Lagern hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt.