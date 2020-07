In den USA gehen die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag weiter.

In der Hauptstadt Washington ist neben einem Feuerwerk auch eine Flugshow geplant. Präsident Trump will im Weißen Haus eine Rede halten. Eröffnet hatte Trump die Feiern mit einer Rede am Nationaldenkmal Mount Rushmore. Dabei kritisierte er erneut die Anti-Rassismus-Proteste. Trump sagte vor mehreren tausend Menschen, es sei eine gnadenlose Kampagne zur Auslöschung der US-Geschichte im Gange. Wütende Mobs versuchten, die Statuen der Gründerväter zu Fall zu bringen. Das stolze und starke amerikanische Volk werde das aber nicht erlauben.



Der designierte Herausforderer Trumps bei der Präsidentenwahl im November, Biden, rief dazu auf, Ungleichheiten in der Gesellschaft zu überwinden. Das Streben nach einer perfekteren Gemeinschaft sei in den vergangenen Jahren praktisch zum Erliegen gekommen. Niemand trage dafür mehr Verantwortung als Präsident Trump.