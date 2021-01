US-Präsident Trump hat Transaktionen mit acht chinesischen Apps untersagt.

Dazu unterzeichnete er eine entsprechende Verordnung. Unter den betroffenen Anwendungen befinden sich unter anderem die Zahldienste Alipay und WeChat Pay. Das Handelsministerium soll nun innerhalb von 45 Tagen ausarbeiten, welche Transaktionen konkret verboten werden. Als Begründung wird angegeben, dass China über die Apps sensible Daten von Amerikanern sammeln könnte.



Das chinesische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an. Man müsse die legitimen Rechte der chinesischen Unternehmen gewährleisten, hieß es in Peking.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.