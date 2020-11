Die US-Regierung hat US-Investitionen in chinesische Firmen verboten, die nach ihrer Darstellung dem Militär gehören oder von ihm kontrolliert werden.

In einem von Präsident Trump unterzeichneten Erlass heißt es, die Volksrepublik nutze zunehmend amerikanisches Kapital, um die Entwicklung und Modernisierung seiner Militär-, Geheimdienst- und anderer Sicherheitsapparate voranzutreiben. Dies mache es der kommunistischen Partei Chinas weiter möglich, das Staatsgebiet der USA sowie die US-Streitkräfte im Ausland direkt zu bedrohen. Die Anordnung soll am 11. Januar in Kraft treten.



Trumps Regierung war bereits gegen chinesische Unternehmen vorgegangen, die als Gefährdung für die Sicherheit der USA eingestuft wurden, vor allem den Netzwerkausrüster und Smartphone-Anbieter Huawei.

