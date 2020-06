US-Präsident Donald Trump hat per Twitter ein Video weiterverbreitet, in dem einer seiner Anhänger einen rassistischen Slogan ruft.

Der Film zeigt Menschen, die in einer Stadt im US-Bundestaat Florida gegen den Präsidenten protestieren, sowie Unterstützer Trumps als Gegendemonstranten. Einer von ihnen ruft "White Power". Nach Kritik auch aus Reihen von Trumps Republikanern wurde das sogenannte "Retweet" vier Stunden später wieder gelöscht. Das Weiße Haus erklärte in einer Stellungnahme, Trump sei die kritisierte Parole am Ende des Films nicht aufgefallen.



Seit dem Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor gut einem Monat ist es in den USA und vielen anderen Staaten zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen.