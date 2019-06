US-Präsident Trump hat nach eigenen Angaben im Migrationsstreit mit Mexiko eine Einigung erzielt.

Details werde man in Kürze bekannt geben, teilte er auf Twitter mit. Die ab Montag geplanten Strafzölle würden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Mexiko habe sich bereit erklärt, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die - Zitat - Flut der Migration durch das Land hin zur Südgrenze der USA einzudämmen.



Nach Angaben der amerikanischen Grenzschutzbehörde hatten sich im Mai rund 144.000 Menschen aus Mittelamerika in Richtung US-Grenze aufgemacht. Das sei im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg um 32 Prozent und zugleich die höchste Zahl seit 13 Jahren. Gestern kündigte die Regierung in Mexiko-Stadt an, 6.000 Nationalgardisten an die Grenze zu Guatemala zu schicken, um die Einreise von Migranten mit Ziel USA zu verhindern.