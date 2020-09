US-Präsident Trump hat den Stopp der Offshore-Ölförderung an der Küste von Florida ausgeweitet.

Er verlängerte das bisher bis Mitte 2022 geltende Verbot der Vergabe neuer Bohrrechte im Golf von Mexiko um zehn Jahre. Außerdem betrifft die Regelung nun auch die Küstengewässer der Bundesstaaten Georgia und South Carolina.



Die Maßnahme steht in Gegensatz zu Trumps sonstiger Energiepolitik. Der Präsident ist ein energischer Unterstützer der Öl- und Gasindustrie. Erst Mitte August hatte die Regierung höchst umstrittene Erdölbohrungen in einem Naturschutzgebiet in Alaska genehmigt. Florida gilt als einer der Schlüsselstaaten für den Ausgang der Präsidentschaftswahl im November.

