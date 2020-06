US-Präsident Trump verschiebt einen Wahlkampftermin in Oklahoma aus Respekt vor dem Gedenktag zum Ende der Sklaverei.

Sein Auftritt war ursprünglich in Tulsa für den kommenden Freitag geplant, an dem Feiertag "Juneteenth" begangen wird. Er erinnert an den 19. Juni 1865, als Texas als der letzte Konföderiertenstaat gezwungen wurde, die Sklaverei abzuschaffen. Trump schrieb auf Twitter: "Viele meiner afroamerikanischen Freunde und Unterstützer haben vorgeschlagen, das Datum aus Respekt vor diesem Feiertag zu ändern".



Zuvor hatten führende Vertreter der schwarzen Gemeinde und der Politik Trump aufgefordert, von dem Termin Abstand zu nehmen. "Das ist nicht nur ein Augenzwinkern an weiße Rassisten - er schmeißt ihnen eine Willkommensparty", twitterte die demokratische Senatorin Kamala Harris. Die Stadt Tulsa war 1921 Schauplatz eines Massakers an der schwarzen Bevölkerung. Trump will seine Wahlkampfveranstaltung in Tusla nun einen Tag später durchführen.



Der Präsident bestritt, dass seine erster Wahlkampfauftritt nach dieser Pause mit Absicht für den 19. Juni in Tulsa geplant war. Wegen der Corona-Pandemie sind seit März alle großen Wahlkampfveranstaltungen für die Präsidentenwahl im November gestrichen worden.



In den USA hatte es zuletzt landesweit Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegeben. Anlass war der gewaltsame Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd, der am 25. Mai in Minneapolis starb, nachdem ihn ein weißer Polizist minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte.