US-Präsident Trump will heute den ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Covid-19-Erkrankung absolvieren. Sein Herausforderer Biden nennt den Termin "rücksichtslos" - denn es ist nicht klar, ob Trump weiterhin ansteckend sein könnte. Trump wird nach Angaben eines Sprechers von einem Balkon des Weißen Haus in Washington sprechen.

Nach Medienberichten werden die Teilnehmer des Events Masken tragen müssen. In den vergangenen Wochen fielen Trumps zahlreiche Wahlkampfauftritte dadurch auf, dass viele der Zuschauer weder Mundschutz trugen noch den empfohlenen Abstand einhielten.

Nächstes "Superspreader-Event" am Weißen Haus?

Ähnlich lief es auch ab bei einer Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses am 26. September, bei der die Juristin Amy Coney Barrett als Trumps Kandidatin für das Oberste Gericht vorgestellt wurde. Danach wurden diverse Teilnehmer positiv getestet. Auch Trump und Präsidentengattin Melania könnten sich dort angesteckt haben. Der frühere Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, Christie, etwa war noch bis Samstag im Krankenhaus. Der renommierte US-Immunologe Fauci sprach von einem "Superspreader-Event" im Weißen Haus.



Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, bezeichnete Trumps öffentlichen Auftritt als "rücksichtlos". Nach wie vor ist unklar, ob der Präsident noch ansteckend ist.

Trump am Montag auch in Florida

Trump hatte ursprünglich für heute auch einen Wahlkampfauftritt in Florida in Aussicht gestellt. Dies ließ sich dem Vernehmen nach aber so kurzfristig nicht organisieren. Jetzt wurde die Reise für Montag angekündigt. Florida zählt zu den wichtigen Bundesstaaten für die Präsidentenwahl am 3. November. Trump liegt in Umfragen derzeit hinter seinem Herausforderer Biden.



Die für kommenden Donnerstag geplante zweite TV-Debatte von Trump und Biden wurde offiziell abgesagt. Die Kontrahenten sollen aber wie geplant am 22. Oktober aufeinandertreffen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Beide Seiten hätten für diesen Termin zugesagt. An diesem Tag hätte bereits die dritte und letzte Debatte dieses Präsidentschaftswahlkampfes stattfinden sollen.

