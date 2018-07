Die US-Regierung verschärft den Ton gegenüber dem Iran.

Präsident Trump twitterte, Teheran dürfe niemals wieder die USA bedrohen. Ansonsten werde das Land die Konsequenzen dafür zu spüren bekommen. US-Außenminister Pompeo verglich die Führung im Iran mit der Mafia. In einer Rede, die sich vor allem an Exil-Iraner richtete, sagte er, die religiösen Führer häuften großen Reichtum an, ließen ihr Volk aber leiden. Justiz, Politik und Militär unterdrückten kaltblütig Menschenrechte und fundamentale Freiheiten ihres eigenen Volkes. Die USA würden die Verstöße der iranischen Regierung nicht tatenlos hinnehmen, meinte Pompeo.

