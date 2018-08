US-Präsident Trump hat seine politischen Gegner vor einem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gewarnt.

Sollte er jemals des Amtes enthoben werden, würde der Markt zusammenbrechen, sagte er in einem Interview mit dem Sender "Fox News". Trump steht derzeit massiv unter Druck. Sein früherer Anwalt Cohen hatte ihn am Dienstag vor einem Gericht in New York schwer belastet. Er hatte unter Eid ausgesagt, dass er im Wahlkampf 2016 auf Trumps Anweisung Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt hat, die behaupten, eine Affäre mit dem Präsidenten gehabt zu haben. Trump hatte Cohen darauhin der Falschaussage bezichtigt. Cohen kündigte an, mit US-Sonderermittler Mueller umfangreich zusammenzuarbeiten.