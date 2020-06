US-Präsident Trump wird die Feier anlässlich seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten nicht in North-Carolina, sondern im Bundesstaat Florida abhalten.

Das teilte eine Sprecherin der Republikaner mit. Danach wird die Veranstaltung in Jacksonville stattfinden. Als Termin wurde der 27. August genannt. Der demokratische Gouverneur von North Carolina, Cooper, hatte es abgelehnt, für Trumps Feier mit tausenden Anhängern in der Stadt Charlotte die Auflagen zum Gesundheitsschutz in der Coronavirus-Pandemie zu lockern. Zugleich hieß es, der Nominierungsparteitag der Republikaner werde aber wie geplant in Charlotte abgehalten.



Die oppositionellen Demokraten küren ihren Kandidaten Biden

offiziell im August in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin.