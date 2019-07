Die US-Regierung hat Berichte über die Aufdeckung eines Spionagerings des CIA im Iran zurückgewiesen.

Präsident Trump schrieb per Twitter, die Angaben Teherans seien völlig falsch. Es handele sich um Lügen und Propaganda des religiösen Regimes in Teheran.



Die iranische Spionageabwehr hatte zuvor mitgeteilt, mehrere Agenten des US-Geheimdienstes CIA seien zum Tode verurteilt worden. Ein Sprecher erklärte, seit der Zerschlagung eines Netzwerks im Juni seien insgesamt 17 Verdächtige festgenommen worden. Bei allen handele es sich um iranische Staatsbürger. Weiter hieß es, die Spione hätten unter anderem in sensiblen Bereichen der Sparten Atomenergie, Militär und Cyber-Technologie gearbeitet und dort für die USA geheime Informationen gesammelt.