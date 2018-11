In den USA geht der Wahlkampf für die Zwischen-Wahlen in die Endphase.

Präsident Trump warnte auf einer Kundgebung vor Anhängern in Montana erneut vor mehreren Gruppen von Migranten, die derzeit in Mexiko auf dem Weg in Richtung US-Grenze sind. Er verteidigte zudem, dass er seinen Wahlkampf auf das Thema Migration fokussiert. Das hatte Trump Kritik eingebracht, unter anderem von seinem Vorgänger Obama, der ihm Panikmache vorwirft. - Bei den Zwischenwahlen werden am Dienstag alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Mandate für den Senat neu bestimmt.