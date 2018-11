In den USA geht der Wahlkampf für die Zwischen-Wahlen in die Endphase.

Präsident Trump wetterte auf Kundgebungen vor Anhängern in Montana und Florida erneut gegen Einwanderer und den politischen Gegner. Unter anderem warf er den Demokraten vor, Millionen von Migranten zu ermuntern ins Land zu kommen. Diese würden dann in den USA Gesetze brechen, die Souveränität des Landes verletzen und die Nation auf viele Weisen zerstören. Solche Äußerungen hatten Trump in den vergangenen Tagen auch viel Kritik eingebracht, unter anderem von seinem Vorgänger Obama, der ihm Panikmache vorwirft. - Bei den Zwischenwahlen, den midterms, werden am Dienstag alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Mandate für den Senat neu bestimmt.