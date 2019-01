US-Präsident Trump verstärkt sein Werben für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Am Donnerstag reist er zur Grenze, um dort Einsatzkräfte zu treffen, wie Trumps Sprecherin Sanders mitteilte. Für heute ist außerdem eine Rede an die Nation zu dem Thema geplant.



Der Streit um die Mauer steht im Mittelpunkt eines Haushaltsstreits. Der Präsident will ein Etatgesetz nur dann unterzeichnen, wenn darin auch die Finanzierung für ihren Bau gesichert ist. Die Demokraten lehnen eine Mauer aber ab. Viele Ministerien und Behörden arbeiten wegen der Haushaltssperre seit Mitte Dezember nur eingeschränkt oder gar nicht.



Zuletzt kommentierte Christoph von Marschall im Dlf: "Der Streit um Mauer und Regierungsstillstand wird wohl noch etwas dauern –und vermutlich mit einem gesichtswahrenden Kompromiss enden. Die Republikaner bekommen etwas mehr Geld für die Grenzsicherung, die Demokraten mehr Schutzrechte für illegale Migranten, allen voran für die so genannten „Dreamers“, die als Kinder mit ihren Eltern in die USA kamen und nun keine offiziellen Dokumente haben."