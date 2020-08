US-Präsident Trump erwägt nach eigenen Worten möglicherweise eine Begnadigung des Whistleblowers Edward Snowden. Er werde anfangen, sich das anzusehen, sagte Trump auf einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Bedminster.

Er verwies darauf, dass sowohl im linken wie auch im rechten Lager unterschiedliche Meinungen über Snowden herrschten. Vergangene Woche hatte Trump in einem Interview bereits erklärt, es gebe viele Menschen, die denken würden, dass Snowden nicht fair behandelt worden sei.



Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter lebt gegenwärtig im Exil in Russland. Er hatte 2013 zahlreiche Geheimdokumente enthüllt, die die weltweite Massenausspähung durch den amerikanischen Geheimdienst NSA ans Licht brachten. Ihm droht in den USA wegen Geheimnisverrats, Spionage und Gefährdung der nationalen Sicherheit eine lange Haftstrafe.