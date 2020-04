US-Präsident Trump will den Generalinspekteur der Geheimdienste, Atkinson, entlassen.

Trump habe den US-Kongress in einem Schreiben über seine Entscheidung informiert, berichtete der Fernsehsender CNN. Atkinson müsse innerhalb von 30 Tagen seinen Posten räumen. Zur Begründung führte Trump einen Vertrauensverlust an. Die Demokraten kritisierten Trump scharf. Es sei unverständlich, dass dieser inmitten des Corona-Ausnahmezustandes die Integrität des Geheimdienstes untergrabe.



Atkinson spielte eine wichtige Rolle in der Ukraine-Affäre. Als Aufseher der Geheimdienste hatte er die Beschwerde eines Whistleblowers an den Kongress weitergeleitet, die letztlich zu dem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Kongress führte.