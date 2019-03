US-Präsident Trump will in den Haushalt für das kommende Jahr 8,6 Milliarden Dollar für die umstrittene Mauer an der Grenze zu Mexiko einstellen.

Sein Berater Kudlow sagte in Washington, Trump bestehe auf Mauer und Grenzsicherheit. Er werde seine Forderung im Laufe des Tages offiziell vorlegen. Laut "Washington Post" beansprucht Trump für die Mauer fünf Milliarden aus dem Topf des Ministeriums für Heimatsicherheit und 3,6 Milliarden aus dem Verteidigungsetat. Diese Summen addierten sich zu den 6,7 Milliarden Dollar, die der US-Präsident durch die Ausrufung des Notstands aus anderen Haushaltsposten für den Mauerbau abzweigen will.



Die Vorsitzenden der Demokraten im Kongress, Pelosi und Schumer, lehnten Trumps Vorstoß ab und erklärten, das Geld solle besser für Infrastrukturprojekte verwendet werden.