US-Präsident Trump will inmitten des Haushaltsstreits am Donnerstag an die Grenze zu Mexiko reisen.

Er wolle dort Einsatzkräfte treffen, kündigte Trumps Sprecherin Sanders über Twitter an. Weitere Details würden später bekanntgegeben. Der Streit um die Finanzierung der von Trump geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko steht im Mittelpunkt des Etatstreits. Der Präsident will ein Haushaltsgesetz nur dann unterzeichnen, wenn es auch die von ihm geforderten fünf Milliarden Dollar für den Bau der Mauer umfasst. Die Demokraten, die im neuen Repräsentantenhaus die Mehrheit der Abgeordneten stellen, lehnen das Projekt ab. Viele Ministerien und Behörden arbeiten wegen der Haushaltssperre seit Mitte Dezember nur eingeschränkt oder gar nicht.