Bei der Präsidentschaftswahl in den USA hat Herausforderer Biden einen weiteren wichtigen Bundesstaat gewonnen.

Nach Angaben von US-Medien siegte der Kandidat der Demokraten in Wisconsin knapp vor Amtsinhaber Trump. Der Bundesstaat entsendet 10 Wahlleute. Allerdings will Trumps Team eine Neuauszählung der Stimmen erreichen. Zudem beantragte es einen vorläufigen Stopp der Auszählung im Bundesstaat Michigan und ebenfalls Neuauszählung. Auch in Michigan liegt Biden vor Trump. In anderen Bundesstaaten wie etwa Pennsylvania wird es noch dauern, bis ein verlässliches Ergebnis feststeht. Beide Seiten sammeln bereits Geld von Unterstützern, um notfalls vor Gericht um den Sieg zu kämpfen.



Bereits klar ist, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus behaupten und noch leicht ausbauen konnten. Wer künftig die Mehrheit im Senat stellt, ist dagegen weiter unklar. Bislang hatten dort die Republikaner die Mehrheit der Sitze inne. Gut ein Drittel davon wird neu vergeben.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.