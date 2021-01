US-Präsident Trump hat angekündigt, an der Zeremonie zur Amtseinführung seines Nachfolgers Biden nicht teilzunehmen.

Damit stellt er sich gegen eine parteiübergreifende Tradition in den USA. Agenturen berichten, der Präsident wolle Washington kurz vor der Amtseinführung Bidens verlassen und nach Florida fliegen.



Die Demokraten arbeiten weiter an einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Sie werfen ihm vor, seine Anhänger aufgewiegelt zu haben, bevor Tausende von ihnen das Capitol in Washington stürmten. Trump verurteilte heute die Ereignisse vom Mittwoch.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.