US-Präsident Trump will sich nicht an der zweiten Fernseh-Debatte mit seinem Herausforderer Biden beteiligen.

Es sei für ihn inakzeptabel, dass das TV-Duell virtuell abgehalten werden solle, sagte er in einem Interview.



Die zuständige Kommission hatte entschieden, dass die beiden Kontrahenten in der kommenden Woche nicht aufeinandertreffen, sondern von verschiedenen Orten aus zugeschaltet werden sollen. Die Kommission reagierte damit auf Bedenken wegen Trumps Covid-19-Erkrankung. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden hatte erklärt, er werde nur dann in einem Raum mit Trump debattieren, wenn dieser wieder gesund sei.



Das erste TV-Duell hatte am 29. September stattgefunden. Wenige Tage später machte Trump seine Corona-Infektion öffentlich.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.