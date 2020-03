US-Präsident Trump will mit einem Paket von Maßnahmen den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Coronavirus entgegensteuern.

Er sagte in Washington, die Regierung werde mit dem Komgress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen und über Kredite für Kleinunternehmen sprechen. Außerdem seien Gespräche mit Vertretern besonders betroffener Branchen vorgesehen.



In den vergangenen Tagen hatte Trump mehrfach erklärt, in den USA sei das Ansteckungsrisiko gering, und die Lage werde überzogen dargestellt. Inzwischen nimmt die Zahl der Infektionen und Todesfälle auch in den USA zu.