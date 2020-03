US-Präsident Trump will mit einem Paket von Maßnahmen den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Coronavirus entgegensteuern.

Er sagte in Washington, die Regierung werde mit dem Komgress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen und über Kredite für Kleinunternehmen sprechen. Außerdem seien Gespräche mit Vertretern besonders betroffener Branchen vorgesehen. - In den USA hat die Zahl der Infektionen und Todesfälle wegen des Coronavirus zuletzt zugenommen.



Demgegenüber sind nach offiziellen Angaben in China die Zahlen der neuen Ansteckungen weiter rückläufig. Demnach wurden gestern nur noch 19 neue bestätigte Fälle registriert.