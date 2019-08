US-Präsident Trump will im Laufe des Tages eine Erklärung zu den beiden Schusswaffenangriffen vom Wochenende abgeben.

In New Jersey sagte Trump, er habe mit Justizminister Barr sowie mit Vertretern der Bundespolizei FBI und des Kongresses darüber gesprochen, wie solche Straftaten verhindert werden könnten. Hass habe in den USA keinen Platz. - Mehrere oppositionelle Demokraten forderten strengere Waffengesetze und kritisierten, dass Trump mit seiner Wortwahl selbst Hass und Fremdenfeindlichkeit schüre.



Die US-Justiz stuft den Angriff von El Paso im Bundesstaat Texas als inländischen Terrorakt ein. Damit droht dem Täter die Todesstrafe. In El Paso hatte ein 21-jähriger Mann 20 Menschen in einem Kaufhaus erschossen und weitere 26 verletzt. Ein Schriftstück, das im Internet veröffentlicht wurde, gibt Hinweise darauf, dass ein rassistisches Tatmotiv vorliegt. Die Stadt rief inzwischen den Katastrophenzustand aus, was staatliche Finanzhilfen ermöglicht.



In Dayton in Ohio tötete ein anderer Mann neun Menschen und verletzte 27. Die Polizei erschoss den 24-jährigen Täter.