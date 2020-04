US-Präsident Trump hat den Einsatz der Armee im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie angekündigt.

Er werde tausende Soldaten zur Unterstützung in die Bundesstaaten schicken, sagte der Präsident auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Allein in der Metropole New York sollten 1.000 rund Soldaten eingesetzt werden, darunter auch zusätzliche Ärzte und Krankenschwestern. Im Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 630 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dies sei der höchste Anstieg der Opferzahl innerhalb eines Tages, erklärte Gouverneur Cuomo. Die Johns-Hopkins-Universität meldet inzwischen mehr als 300.000 Ansteckungsfälle in den Vereinigten Staaten.