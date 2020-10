Das Wahlkampfteam von US-Präsident Trump hat angeregt, das geplante zweite Fernsehduell mit dem demokratischen Herausforderer Biden zu verschieben.

Der Vorschlag erfolgte wenige Stunden, nachdem Trump erklärt hatte, an einem nur virtuellen Schlagabtausch nicht teilnehmen zu wollen. Die ursprünglich für den 15. Oktober geplante Debatte kann nach dem Willen der zuständigen Kommission aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht mit persönlicher Anwesenheit stattfinden.



Die Republikaner wollen den Termin nun um eine Woche verschieben, um eine direkte Gegenüberstellung der Kandidaten in einem Raum zu ermöglichen. Auch die dritte und letzte Debatte vom 22. Oktober soll demnach eine Woche später stattfinden.



Trump war infolge einer Coronavirus-Infektion an Covid-19 erkrankt und wurde drei Tage in einem Militärkrankenhaus behandelt. Er kehrte am Montag ins Weiße Haus zurück.

