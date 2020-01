US-Präsident Trump weicht Umweltvorgaben bei Infrastrukturprojekten wie dem Bau von Straßen und Pipelines auf.

Der Präsident erklärte, Umweltverträglichkeitsprüfungen teilweise abschaffen und in anderen Fällen beschleunigen zu wollen. Eine "kaputte und veraltete Bürokratie" dürfe keine Bauvorhaben bremsen.



Ein Gesetz aus dem Jahr 1970 schreibt bei größeren Bauprojekten eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch Bundesbehörden vor. Trump will nun, dass ausschließlich oder größtenteils privat finanzierte Infrastrukturprojekte keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr benötigen. Das würde zum Beispiel für viele Erdöl- oder Gaspipelines gelten. In den Fällen, in denen eine Prüfung notwendig bleibt, sollen Behörden ihre Untersuchung binnen zwei Jahren abschließen müssen. Bislang dauern sie nach Angaben der Regierung im Schnitt viereinhalb Jahre.



Die vorgeschlagene Neuregelung soll morgen im Amtsblatt veröffentlicht werden. Dann beginnt eines 60-tägige Frist, in der die Öffentlichkeit dazu Stellung nehmen kann. Umweltverbände übten scharfe Kritik an den Plänen Trumps.