In den USA hat sich Präsident Trump ungeachtet der noch laufenden Auszählungen zum Wahlsieger erklärt.

Im Weißen Haus in Washington sagte er, die Republikaner hätten sogar Bundesstaaten gewonnen, in denen sie nicht von einem Sieg ausgegangen wären. Trump wiederholte seinen Vorwurf des Wahlbetrugs durch die Demokraten. Er kündigte an, die weitere Auszählung der Briefwahlzettel gerichtlich stoppen zu lassen. Es müsse verhindert werden, dass nachträglich Stimmen erfunden würden.



Sein demokratischer Herausforderer Biden wandte sich in seinem Wohnort Wilmington in einer kurzen Ansprache an seine Wähler und sagte vor Anhängern, es könne bis zum Morgen Ortszeit - das wäre der Nachmittag unserer Zeit - dauern, bis das Ergebnis der Wahl feststehe. Er glaube nach wie vor an einen Sieg.



Noch hat keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Zahl von 270 Wahlleuten erreicht. Der Sender CNN sieht den demokratischen Bewerber Biden derzeit mit 219 Wahlleuten knapp vor Amtsinhaber Trump mit 209. Bei Fox News kommt Biden auf 238 Wahlleute und Trump auf 213.

