Im Streit mit den oppositionellen Demokraten beharrt US-Präsident Trump auf einer Grenzmauer zu Mexiko.

Trump erklärte in Washington, er könne nicht sagen, wann der sogenannte Shutdown vorbei sein werde. Zu dem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte war es gekommen, weil der Präsident sich weigert, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin kein Geld für die Mauer zu Mexiko bereitgestellt wird. Die Demokraten lehnen die Mauer ab. Weil es in dem Streit nicht rechtzeitig zu einer Lösung kam, trat am Wochenende eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft. Trump betonte nun, der Regierungsapparat werde erst dann wieder arbeiten, wenn die geforderten fünf Milliarden Dollar für eine Mauer bewilligt seien.