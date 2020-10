US-Präsident Trump hat sich ungeachtet seiner Corona-Infektion kurz der Öffentlichkeit gezeigt.

Der Republikaner verließ das Militärkrankenhaus, um sich in einem gepanzerten Wagen an Anhängern vorbeifahren zu lassen, die sich vor der Klinik versammelt hatten.



Unterdessen bemühen sich die Behörden im Bundesstaat New Jersey, mehr als 200 Kontaktpersonen Trumps ausfindig zu machen. Der Präsident hatte in seinem Golfclub in Bedminster am Donnerstag Spender für den Wahlkampf getroffen. Die Demokraten teilten derweil mit, ihr Präsidentschaftskandidat Biden sei gestern erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.