Der Rechtsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat Präsident Trump zu einer ersten Anhörung im Amtsenthebungsverfahren eingeladen.

Der Ausschussvorsitzende Nadler sagte in Washington, Trump stehe nun vor der Wahl. Entweder nutze er die Gelegenheit, um in den Anhörungen vertreten zu sein, oder er höre auf, sich über die Untersuchungen zu beschweren. Er hoffe, dass der Präsident den Termin wahrnehme. Trump ist zur Teilnahme an der Anhörung nicht verpflichtet.



Die oppositionellen Demokraten werfen Trump vor, sein Amt missbraucht zu haben, weil er die Freigabe von Militärhilfen an die Ukraine an Ermittlungen in Kiew gegen seinen Konkurrenten Biden abhängig gemacht habe.