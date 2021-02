Anwälte des ehemaligen US-Präsidenten Trump haben das gegen ihn eingeleitete Amtsenthebungsverfahren als verfassungswidrig dargestellt.

Das Impeachment müsse eingestellt werden, schrieben sie in einem heute eingereichten Dokument. Es handele sich um politisches Theater der Demokraten.



Trumps Äußerungen vor dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar seien durch den ersten Zusatzartikel zur Verfassung der USA gedeckt, argumentierten seine Anwälte. Der Zusatzartikel garantiert die Redefreiheit. Trump habe seine Unterstützer explizit ermutigt, friedlich zu protestieren, und könne daher nicht für die Taten der Randalierer zur Verantwortung gezogen werden.



Trump wird in dem Verfahren beschuldigt, seine Unterstützer zu der Randale im Parlamentsgebäude angestachelt zu haben. Der Beginn des Verfahrens im Senat ist für morgen geplant.

