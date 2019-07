US-Präsident Trumps Aufstachelung einer Menschenmenge gegen vier demokratische Kongressabgeordnete bei seiner Wahlkampfveranstaltung hat bei manchen Amerikanern Erschrecken ausgelöst.

Das American Jewish Committee teilte mit, die Szenen seien entsetzlich und machten Amerika nicht großartig. Es erinnere auf unheimliche Weise an eine dunkle Zeit in der Geschichte der Nation. Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris nannte den Vorfall bösartig. Er ziehe das Präsidentenamt in den Schmutz.



Trump hat eine Wahlkampfveranstaltung in Greenville im Bundesstaat North Carolina zu weiterer Stimmungsmache gegen die demokratischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib und Ayanna Pressley genutzt. Die Menge quittierte Trumps Worte aggressiv mit dem Sprechgesang: "Schickt sie zurück!". Trump sagte, die vier Frauen würden beim Aufstieg einer militanten Linken helfen. Sie hätten nie etwas Gutes über das Land zu sagen, deswegen könnten sie gehen. Der Präsident nahm sich in der Rede jede der Frauen einzeln vor. Insbesondere Omar ging er hart an. Er warf der 37-jährigen Muslimin vor, sich mehrfach antisemitisch geäußert zu haben.

Repräsentantenhaus verurteilte Trumps Äußerungen als rassistisch

Trump hatte die vier Frauen in den vergangenen Tagen mehrfach aufgefordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen, wenn es ihnen in den USA nicht gefalle. Sie sind allesamt Staatsbürgerinnen der USA: Ocasio-Cortez ist puerto-ricanischer Abstammung, geboren in New York; Tlaib ist Tochter palästinensischer Einwanderer, geboren in Detroit; Pressley ist Afroamerikanerin, geboren in Chicago. Omar ist als Kind mit ihrer Familie aus Somalia in die USA geflüchtet und wurde als Teenagerin eingebürgert. Die vier jungen Abgeordneten vom linken Parteiflügel werden in den amerikanischen Medien auch als "The Squad" (Die Truppe) bezeichnet.



Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus wertete die Verbalattacken Trumps gestern als rassistisch. 240 Abgeordnete stimmten für eine entsprechende Resolution, darunter vier Republikaner. 187 Abgeordnete votierten dagegen.