US-Präsident Trump ist heute erstmals seit seiner Covid-19-Erkrankung öffentlich aufgetreten. Er sprach von einem Balkon des Weißen Haus vor rund 2.000 Anhängern. Es gehe ihm gut, sagte Trump bei seiner Ansprache und stellte dabei abermals eine schnelle Entwicklung eines Impfstoffs in Aussicht.

Alle Besucher mussten eine Maske tragen, einen Fragebogen ausfüllen und ihre Temperatur messen lassen. Auf Fernsehbildern waren aber vereinzelt auch Menschen ohne Mund-Nase-Schutz im Publikum zu sehen. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Biden, bezeichnete Trumps öffentlichen Auftritt als "rücksichtlos". Nach wie vor ist unklar, ob der Präsident noch ansteckend ist. Biden wurde nach Angaben seines Wahlkampfteam am Abend vor einer Reise nach Pennsylvania negativ getestet.

Trump am Montag auch in Florida

Trump hatte ursprünglich für heute auch einen Wahlkampfauftritt in Florida in Aussicht gestellt. Dies ließ sich dem Vernehmen nach aber so kurzfristig nicht organisieren. Jetzt wurde die Reise für Montag angekündigt. Florida zählt zu den wichtigen Bundesstaaten für die Präsidentenwahl am 3. November. Trump liegt in Umfragen derzeit hinter seinem Herausforderer Biden.



Die für kommenden Donnerstag geplante zweite TV-Debatte von Trump und Biden wurde offiziell abgesagt. Die Kontrahenten sollen aber wie geplant am 22. Oktober aufeinandertreffen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Beide Seiten hätten für diesen Termin zugesagt. An diesem Tag hätte bereits die dritte und letzte Debatte dieses Präsidentschaftswahlkampfes stattfinden sollen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.