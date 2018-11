Der ehemalige Anwalt von US-Präsident Trump, Cohen, hat sich schuldig bekannt, Falschaussagen zur Russland-Affäre gemacht zu haben.

In seinen Angaben gegenüber dem Kongress ging es um einen Plan für ein Immobilien-Projekt Trumps in Moskau, wie amerikanische Medien berichten. Vor Gericht sagte Cohen nun, er habe aus Loyalität zu Trump gelogen, damit seine Aussagen in Einklang stünden mit dessen politischen Botschaften. Trump wies die Darstellung seines ehemaligen Anwalts zurück und erklärte, Cohen wolle mit seinem angeblichen Geständnis bloß eine geringere Strafe für sich erreichen. Im August hatte Cohen sich bereits anderer Verfehlungen schuldig bekannt. Damals ging es unter anderem um Bankbetrug.



Der Kongress und Sonderermittler Mueller untersuchen, ob es im Zuge der mutmaßlichen russischen Einmischung in die US-Wahl Absprachen zwischen Trumps Lager und Russland gab.