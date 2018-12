Der frühere Anwalt von US-Präsident Trump, Michael Cohen, ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Bundesgericht in New York verhängte die Strafe unter anderem wegen finanzieller Delikte und Falschaussagen vor dem Kongress. Richter William Pauley sagte, Cohens Kooperationsbereitschaft mit den Ermittlungsbehörden schaffe seine Straftaten nicht aus der Welt.



Cohen hatte eingeräumt, die Parlamentarier im Zusammenhang mit einem geplanten, aber nie verwirklichten Bauprojekt Trumps in Moskau, die Unwahrheit gesagt zu haben. Zudem gestand er ein, während des Wahlkampfs 2016 zu Trumps Gunsten an der Abwicklung von Schweigegeld-Zahlungen beteiligt gewesen zu sein. Genannt wird in diesem Zusammenhang eine frühere Porno-Darstellerin.