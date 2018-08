Der ehemalige Wahlkampfchef des damaligen Präsdidentschaftskandidaten Trump, Manafort, ist des Steuer- und Bankenbetrugs schuldig gesprochen worden.

Eine Geschworenen-Jury in Alexandria im US-Bundesstaat Virgina sprach ihn in acht von 18 Anklagepunkten für schuldig. In den zehn anderen Punkten erzielten sie keine Einigung. Es handelt sich um die erste Verurteilung im Zuge der Untersuchungen des Sonderermittlers Mueller wegen einer möglichen russischen Beeinflussung des Präsidentschaftswahlkampfs. Die Staatsanwaltschaft warf Manafort vor, ein - Zitat - "Lügengespinst" aufgebaut zu haben, um Millioneneinnahmen aus einer Beratertätigkeit für russlandfreundliche Politiker in der Ukraine zwischen 2005 und 2014 zu verbergen. Dazu soll er mehrere Millionen Dollar auf ausländischen Konten versteckt haben.