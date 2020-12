In den USA hat Justizminister Barr seinen Rücktritt erklärt.

Präsident Trump teilte mit, Barr werde am 23. Dezember aus dem Amt scheiden. Dessen Stellvertreter Rosen werde den Posten geschäftsführend übernehmen. Barr, der als Vertrauter Trumps galt, hatte Anfang Dezember erklärt, es habe bei der Präsidentschaftswahl keinen Betrug von einem Ausmaß gegeben, das zu einem anderen Ausgang hätte führen können. Trump will seine Niederlage nach wie vor nicht anerkennen und geht juristisch dagegen vor. Belege für Wahlmanipulationen hat er nicht vorgelegt.



Inzwischen haben die Wahlleute in den einzelnen Bundesstaaten ihre Stimme abgegeben. Demnach kommt Trumps Herausforderer, der Demokrat Biden, wie erwartet auf die nötige Mehrheit. Offiziell wird das Ergebnis am 6. Januar verkündet. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.