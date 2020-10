Der Stabschef von US-Präsident Trump, Meadows, hat sich optimistisch über dessen Gesundheitszustand geäußt.

Meadows sagte dem Sender Fox News, Trumps Zustand habe sich über Nacht weiter verbessert. Man sei zuversichtlich, dass der an Covid-19 erkrankte Präsident noch heute das Krankenhaus verlassen und in das Weiße Haus zurückkehren könne. Die Entscheidung darüber solle im Lauf des Tages fallen.



Trump befindet sich seit dem Wochenende in einem Militärkrankenhaus bei Washington. Über den Verlauf seiner Erkrankung hatte es in den vergangenen Tagen widersprüchliche Berichte gegeben.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.