Nach der New York Times hat das Wahlkampfteam des US-Präsidenten auch die Washington Post verklagt.

Es wirft der Zeitung vor, bewusst falsche und verleumderische Aussagen veröffentlicht zu haben. In der Klage geht es unter anderem um einen Artikel zur Russland-Affäre. Den Bericht bezeichnet das Team von Donald Trump als falsch und diffamierend. Insgesamt sei die Washington Post extrem voreingenommen gegenüber dem Trump-Wahlkampfteam und gegen Republikaner im Allgemeinen.



Auch die Klage gegen die New York Times bezog sich auf einen Beitrag zur Affäre um eine mutmaßliche russische Einflussnahme zugunsten Trumps im Wahlkampf 2016. Sowohl die Washington Post als auch die New York Times weisen die Vorwürfe zurück.